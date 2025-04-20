Гербіон® сироп подорожника (Herbion plantaginis syrup)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 190 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
299,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
260,87
Економія при броні: -47,31 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
268,00
Економія при броні: -53,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
293,67
Економія при броні: -14,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
272,73
Економія при броні: -31,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
258,53
Економія при броні: -30,34 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
273,80
Економія при броні: -31,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
299,50
Економія при броні: -46,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
266,83
Економія при броні: -38,64 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
271,04
Економія при броні: -34,21 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
294,80
Економія при броні: -41,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
266,47
Економія при броні: -36,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
276,12
Економія при броні: -39,87 грн