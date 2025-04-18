Гербіон® сироп подорожника (Herbion plantaginis syrup)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 408 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
260,33
Економія при броні: -21,77 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
271,18
Економія при броні: -17,97 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
291,40
Економія при броні: -30,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
295,20
Економія при броні: -33,90 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
292,80
Економія при броні: -31,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
270,14
Економія при броні: -21,42 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА