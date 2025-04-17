Гербіон® сироп подорожника (Herbion plantaginis syrup)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 965 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
292,70
Економія при броні: -33,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
306,20
Економія при броні: -46,90 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
295,10
Економія при броні: -62,41 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
295,10
Економія при броні: -62,57 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
263,87
Економія при броні: -26,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
295,10
Економія при броні: -63,36 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
287,06
Економія при броні: -26,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
296,30
Економія при броні: -37,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА