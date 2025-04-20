Гербіон® сироп подорожника (Herbion plantaginis syrup)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 210 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
305,10 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
291,54
Економія при броні: -66,54 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
269,36
Економія при броні: -19,92 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
268,01
Економія при броні: -12,49 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
275,80
Економія при броні: -20,40 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
268,00
Економія при броні: -47,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
268,00
Економія при броні: -49,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
293,80
Економія при броні: -38,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
264,19
Економія при броні: -9,46 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
275,80
Економія при броні: -20,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
262,58
Економія при броні: -36,69 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
267,34
Економія при броні: -29,29 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
271,64
Економія при броні: -29,49 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
305,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
259,99
Економія при броні: -21,77 грн