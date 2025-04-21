Гербіон® сироп подорожника (Herbion plantaginis syrup)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 126 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
271,82
Економія при броні: -23,33 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
299,60
Економія при броні: -41,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
271,61
Економія при броні: -15,08 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
294,80
Економія при броні: -36,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
265,26
Економія при броні: -32,01 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
270,58
Економія при броні: -14,45 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
292,40
Економія при броні: -33,80 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
295,20
Економія при броні: -36,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
293,80
Економія при броні: -35,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
289,46
Економія при броні: -30,55 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
266,39
Економія при броні: -23,35 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
279,18
Економія при броні: -36,14 грн