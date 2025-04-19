Гербіон® сироп подорожника (Herbion plantaginis syrup)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 214 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
275,78
Економія при броні: -44,61 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
275,10
Економія при броні: -20,60 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Swiss pharmacy
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
306,40
Економія при броні: -51,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
275,50
Економія при броні: -21,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
261,82
Економія при броні: -30,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
268,06
Економія при броні: -26,52 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
300,00
Економія при броні: -45,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
294,00
Економія при броні: -39,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
281,10
Економія при броні: -26,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
296,30
Економія при броні: -41,80 грн