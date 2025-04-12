Фармакодинаміка.

До складу лікарського засобу входять 3 діючі речовини з антигіпертензивними властивостями: резерпін, клопамід і дигідроергокристин. Поєднання позитивної дії резерпіну, клопаміду та дигідроергокристину посилює гіпотензивну дію препарату та дає можливість застосовувати менші дози кожного з компонентів, що зменшує ризик побічних ефектів.

Резерпін — алкалоїд раувольфії з нейролептичною та гіпотензивною діями. Належить до групи лікарських засобів, які блокують адренергічні нейрони. Механізм дії полягає у вивільненні нейромедіаторів з адренергічних синоптичних гранулярних депо пресинаптичних структур. Резерпін перешкоджає захопленню та накопиченню катехоламінів і серотоніну в центральній та периферичній нервовій системі, спричиняє рефлекторну ваготонію. Розширює кровоносні судини, уповільнює частоту серцевих скорочень і спричиняє тривале зниження артеріального тиску.

Клопамід — речовина з помірною інтенсивністю діуретичної дії, що притаманна групі тіазидних діуретиків. Пригнічує реабсорбцію іонів натрію у корковій ділянці висхідного відділу петлі Генле, а також у звивистих дистальних канальцях, що спричиняє посилення діурезу та натрійурезу та зниження артеріального тиску. Пригнічення зворотного всмоктування іонів натрію посилює калійурез і може призвести до гіпокаліємії.

Дигідроергокристин належить до групи гідрогенізованих алкалоїдів ріжків. Він є агоністом дофамінергічних та серотонінергічних рецепторів та антагоністом альфа-адренорецепторів. Завдяки дії на центральну нервову систему знижує тонус стінок кровоносних судин, зменшує тиск. Крім того дигідроергокристин пригнічує рефлекси барорецепторів та зменшує реактивні тахікардії.

Фармакокінетика.

Абсорбція та розподіл

Окремі компоненти Норматенсу всмоктуються зі шлунково-кишкового тракту в таких кількостях: резерпін — приблизно 40%, клопамід — більше 90%, дигідроергокристин — приблизно 25%. Максимальну концентрацію у крові після перорального застосування вони досягають через 1–3 години, 1–2 години та 0,6 години відповідно.

Резерпін не зв’язується з білками плазми крові, а клопамід та дигідроергокристин зв’язуються з білками плазми крові на 46% та 68% відповідно. Об’єм розподілу клопаміду становить 1,5 л/кг, у той час як дигідроергокристину — 16 л/кг.

Резерпін та дигідроергокристин проникають крізь гаматоенцефалічний бар’єр та плаценту.

Метаболізм та виведення

Всі компоненти препарату метаболізуються у печінці до неактивних метаболітів (причому клопамід у меншій мірі, ніж резерпін та дигідроергокристин).

Резерпін в основному виводиться у вигляді метаболітів із калом та сечею (менше 1% виводиться із сечею). Період напіврозпаду становить приблизно 4,5 години у альфа-фазі та приблизно 271 годину у бета-фазі.

Дигідроергокристин виводиться з організму в основному з калом; менше 1% виділяється із сечею. Період напіврозпаду становить приблизно 2 години в альфа-фазу та приблизно 14 годин в бета-фазу.

Клопамід виводиться, головним чином, через нирки (більше 30% від застосованої дози). Період напіврозпаду становить приблизно 6 годин.