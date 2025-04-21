Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 102 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
201,69
Економія при броні: -9,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
219,06
Економія при броні: -8,55 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
187,00
Економія при броні: -11,46 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
187,76
Економія при броні: -12,22 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
198,70
Економія при броні: -9,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
194,39
Економія при броні: -22,64 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
189,97
Економія при броні: -30,86 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
192,01
Економія при броні: -20,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
209,90
Економія при броні: -20,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
189,11
Економія при броні: -21,79 грн