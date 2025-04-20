Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 155 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
202,96
Економія при броні: -22,63 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
215,00
Економія при броні: -19,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
191,52
Економія при броні: -11,39 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
191,47
Економія при броні: -8,23 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
187,46
Економія при броні: -18,15 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
187,77
Економія при броні: -18,46 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
189,70
Економія при броні: -20,39 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
190,87
Економія при броні: -26,25 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
194,30
Економія при броні: -29,53 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
177,52
Економія при броні: -17,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
187,86
Економія при броні: -29,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
206,68
Економія при броні: -12,25 грн