Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 177 аптеках у Запоріжжя
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
189,75
Економія при броні: -5,88 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
213,20
Економія при броні: -21,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
209,94
Економія при броні: -13,94 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
209,90
Економія при броні: -20,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
194,02
Економія при броні: -7,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
193,65
Економія при броні: -37,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
189,52
Економія при броні: -16,68 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
184,75
Економія при броні: -6,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
185,41
Економія при броні: -7,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
198,16
Економія при броні: -12,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
189,04
Економія при броні: -10,02 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
193,80
Економія при броні: -7,06 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
3.1 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
3.1 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris