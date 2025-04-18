Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 191 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
214,69
Економія при броні: -13,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
188,19
Економія при броні: -8,04 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
188,77
Економія при броні: -7,05 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
199,60
Економія при броні: -10,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
188,45
Економія при броні: -6,21 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
209,90
Економія при броні: -21,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
202,63
Економія при броні: -9,26 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
196,56
Економія при броні: -10,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
191,59
Економія при броні: -14,18 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
209,90
Економія при броні: -21,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris