Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 68 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
201,94
Економія при броні: -18,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
213,50
Економія при броні: -18,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
191,14
Економія при броні: -12,91 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
213,50
Економія при броні: -18,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
213,20
Економія при броні: -18,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
199,85
Економія при броні: -21,62 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
190,77
Економія при броні: -12,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
189,79
Економія при броні: -11,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
201,45
Економія при броні: -21,51 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
209,90
Економія при броні: -15,20 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
225,40
Економія при броні: -30,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
225,50
Економія при броні: -30,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пл. Привокзальна, -
1.1 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Станція Вінниця, 19
1.2 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
213,00
Економія при броні: -10,65 грн