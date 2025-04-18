Харків (адресу не вказано)
Доступно в 303 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
188,47
Економія при броні: -12,72 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
193,20
Економія при броні: -7,14 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
199,60
Економія при броні: -1,70 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
186,02
Економія при броні: -12,35 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
198,34
Економія при броні: -8,58 грн