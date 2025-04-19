Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 229 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
192,98
Економія при броні: -8,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
196,66
Економія при броні: -12,83 грн
Аптека оптових цін
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Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Нє болєй
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Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
201,77
Економія при броні: -9,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
186,70
Економія при броні: -29,42 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
209,70
Економія при броні: -19,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
204,35
Економія при броні: -11,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
203,71
Економія при броні: -10,88 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
186,86
Економія при броні: -15,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
188,34
Економія при броні: -16,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Нє болєй
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Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
185,05
Економія при броні: -14,48 грн
Мед-сервіс
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Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Аптека оптових цін
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Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Аптека шар@
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Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
197,02
Економія при броні: -10,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
193,18
Економія при броні: -7,09 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Нє болєй
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Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
181,58
Економія при броні: -11,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris