Київ (адресу не вказано)
Доступно в 683 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
178,16
Економія при броні: -27,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
213,31
Економія при броні: -12,02 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
202,83
Економія при броні: -16,91 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
192,88
Економія при броні: -22,58 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
194,21
Економія при броні: -26,99 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
209,96
Економія при броні: -6,30 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
193,20
Економія при броні: -29,29 грн