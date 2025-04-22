Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Біла ромашка
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Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
198,72
Економія при броні: -5,96 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
213,20
Економія при броні: -17,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
213,20
Економія при броні: -17,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
205,70
Економія при броні: -12,55 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
192,24
Економія при броні: -9,14 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
213,50
Економія при броні: -17,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
189,44
Економія при броні: -6,03 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
194,29
Економія при броні: -10,72 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
213,50
Економія при броні: -17,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
193,63
Економія при броні: -7,54 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
204,82
Економія при броні: -13,47 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
190,17
Економія при броні: -6,50 грн