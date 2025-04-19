Львів (адресу не вказано)
Доступно в 140 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
201,60
Економія при броні: -12,27 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
209,90
Економія при броні: -24,20 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
209,90
Економія при броні: -24,20 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
192,39
Економія при броні: -16,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
191,32
Економія при броні: -17,82 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
213,50
Економія при броні: -27,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
209,90
Економія при броні: -24,20 грн
D.s.
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, пл. Кропивницького, 2
0.9 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
199,60
Економія при броні: -13,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
209,90
Економія при броні: -24,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
191,77
Економія при броні: -24,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Норматенс таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
213,20
Економія при броні: -27,50 грн