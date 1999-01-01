Київ
Комбіновані препарати, що містять алкалоїди раувольфії та діуретики
C02L A51
Резерпін та діуретики, комбінації з іншими препаратами
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C02
ГІПОТЕНЗИВНІ ЗАСОБИ
C02L
КОМБІНАЦІЇ ГІПОТЕНЗИВНИХ ТА ДІУРЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ
C02L A
Комбіновані препарати, що містять алкалоїди раувольфії та діуретики
C02L A51
Резерпін та діуретики, комбінації з іншими препаратами
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Таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Viatris
від
139,25
грн
в 570 аптеках
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Таблетки №250
Новартіс
Немає в наявності
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Форма випуску
табл.
табл. в/о
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
20
250
Виробник
Novartis
Viatris
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