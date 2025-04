фармакодинаміка. Ацикловір є синтетичним аналогом пуринового нуклеозиду з інгібіторною активністю in vivo та in vitro відносно вірусу герпесу людини, що включає вірус простого герпесу І та ІІ типу, вірус вітряної віспи та оперізувального герпесу, вірус Епштейна — Барр та цитомегаловірус. У культурі клітин ацикловір виявляє найбільшу активність проти вірусу простого герпесу I типу і далі, за зниженням активності, проти вірусу простого герпесу II типу, вірусу вітряної віспи та оперізувального герпесу, вірусу Епштейна — Барр та цитомегаловірусу.

Інгібіторна активність ацикловіру проти вищезазначених вірусів є високоселективною. Фермент тимідинкіназа в нормальній неінфікованій клітині не використовує ацикловір як субстрат, тому токсична дія відносно клітин організму-хазяїна є мінімальною. Проте тимідинкіназа, закодована у вірусах простого герпесу, вірусах вітряної віспи, оперізувального герпесу та вірусах Епштейна — Барр, перетворює ацикловір на монофосфат ацикловіру — аналог нуклеозиду, який потім перетворюється послідовно на дифосфат і трифосфат за допомогою ферментів клітини. Слідом за вбудовуванням у вірусну ДНК ацикловіру трифосфат взаємодіє з вірусною ДНК-полімеразою, результатом чого є припинення синтезу ланцюга вірусної ДНК.

При тривалих або повторних курсах лікування тяжких хворих зі зниженим імунітетом можливе зниження чутливості окремих штамів вірусу, які не завжди відповідають на лікування ацикловіром. Більшість клінічних випадків нечутливості пов’язані з дефіцитом вірусної тимідинкінази, однак існують повідомлення про ушкодження вірусної тимідинкінази та ДНК. In vitro взаємодія окремих вірусів простого герпесу з ацикловіром може також призводити до формування менш чутливих штамів. Зв’язок між чутливістю окремих вірусів простого герпесу in vitro та клінічними результатами лікування ацикловіром до кінця не з’ясований.

Фармакокінетика. Ацикловір лише частково абсорбується в кишечнику. Середня пікова стабільна концентрація (С ssmax ) у плазмі крові після прийому дози 200 мг з 4-годинним інтервалом становить 3,1 мкмоль (0,7 мкг/мл), відповідно, рівень у плазмі крові (C ssmin ) становитиме 1,8 мкмоль (0,4 мкг/мл). Відповідні рівні С ssmax після доз 400 і 800 мг з 4-годинним інтервалом — 5,3 мкмоль (1,2 мкг/мл) та 8 мкмоль (1,8 мкг/мл), а еквівалентні рівні C ssmin — 2,7 мкмоль (0,6 мкг/мл) та 4 мкмоль (0,9 мкг/мл).

У дорослих кінцевий Т ½ при в/в введенні ацикловіру становить близько 2,9 год. Більшість препарату виділяється в незміненому вигляді нирками. Нирковий кліренс ацикловіру суттєво вищий за кліренс креатиніну, що вказує на те, що виділення препарату нирками здійснюється шляхом не лише гломерулярної фільтрації, а й тубулярної секреції.

9-карбоксиметоксиметилгуанін є єдиним важливим метаболітом ацикловіру, який може бути визначений у сечі, становить близько 10–15% застосованої дози. Якщо ацикловір застосовувати через 1 год після прийому 1 г пробенециду, кінцевий Т ½ та AUC збільшуються на 18 і 40% відповідно.

У пацієнтів із хронічною нирковою недостатністю середній кінцевий Т ½ становить 19,5 год. Середній Т ½ ацикловіру під час гемодіалізу — 5,7 год. Рівень ацикловіру у плазмі крові під час діалізу знижується приблизно на 60%.

Концентрація препарату в цереброспінальній рідині становить близько 50% відповідної концентрації у плазмі крові. Рівень зв’язування з білками плазми крові відносно низький (9–33%) і при взаємодії з іншими ліками не змінюється.

При одночасному застосуванні ацикловіру та зидовудину для лікування ВІЛ-інфікованих хворих не виявлено жодних змін фармакокінетики цих препаратів.