Герпевір® таблетки (Herpevir® tablets)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 91 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
109,20
Економія при броні: -1,40 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
109,20
Економія при броні: -0,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
109,31
Економія при броні: -3,28 грн
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
109,34
Економія при броні: -3,28 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
110,10
Економія при броні: -2,30 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
109,30
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
110,10
Економія при броні: -2,30 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
114,69
Економія при броні: -18,73 грн
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
114,69
Економія при броні: -17,94 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
109,20
Економія при броні: -1,40 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
109,30
Економія при броні: -0,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
117,15
Економія при броні: -9,64 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
116,09
Економія при броні: -8,43 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
110,10
Економія при броні: -2,30 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
109,30
Економія при броні: -0,30 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
113,39
Економія при броні: -17,35 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
114,44
Економія при броні: -16,96 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
110,10
Економія при броні: -2,30 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
109,30
Економія при броні: -0,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
111,55
Економія при броні: -14,86 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
112,59
Економія при броні: -12,43 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
114,31
Економія при броні: -17,47 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
115,37
Економія при броні: -17,91 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум