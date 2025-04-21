Герпевір® таблетки (Herpevir® tablets)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 119 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
113,35
Економія при броні: -18,87 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
114,40
Економія при броні: -7,74 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
108,10
Економія при броні: -2,40 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
110,30
Економія при броні: -1,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
113,43
Економія при броні: -9,50 грн
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
112,38
Економія при броні: -6,24 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
109,20
Економія при броні: -3,50 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
110,10
Економія при броні: -1,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
106,53
Економія при броні: -11,58 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
115,05
Економія при броні: -18,99 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
114,92
Економія при броні: -18,86 грн
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
112,83
Економія при броні: -14,57 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
109,30
Економія при броні: -0,40 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
108,10
Економія при броні: -2,40 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
110,10
Економія при броні: -1,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
108,10
Економія при броні: -2,40 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
110,10
Економія при броні: -1,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
116,42
Економія при броні: -18,80 грн
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
115,35
Економія при броні: -15,19 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
105,92
Економія при броні: -16,54 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
114,62
Економія при броні: -17,28 грн