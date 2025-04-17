Герпевір® таблетки (Herpevir® tablets)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 930 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
110,10
Економія при броні: -3,20 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
109,20
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
109,20
Економія при броні: -2,30 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
109,20
Економія при броні: -0,30 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
115,89
Економія при броні: -17,61 грн
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
117,57
Економія при броні: -17,86 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
112,60
Економія при броні: -7,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
114,45
Економія при броні: -17,66 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
115,51
Економія при броні: -15,82 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
125,35
Економія при броні: -19,05 грн
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
117,32
Економія при броні: -5,86 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
114,61
Економія при броні: -18,79 грн
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
113,56
Економія при броні: -16,74 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
110,10
Економія при броні: -3,20 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
109,20
Економія при броні: -0,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум