Герпевір® таблетки (Herpevir® tablets)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 203 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
109,20
Економія при броні: -18,20 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
104,27
Економія при броні: -10,27 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
111,46
Економія при броні: -11,87 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
113,28
Економія при броні: -16,50 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
113,28
Економія при броні: -5,86 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
110,10
Економія при броні: -4,70 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
109,20
Економія при броні: -0,50 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
104,00
Економія при броні: -9,00 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
107,00
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
104,00
Економія при броні: -14,00 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
107,00
Економія при броні: -14,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
110,30
Економія при броні: -4,90 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
110,10
Економія при броні: -1,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
113,52
Економія при броні: -12,44 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
112,49
Економія при броні: -5,04 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
110,10
Економія при броні: -1,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
114,35
Економія при броні: -18,14 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
115,41
Економія при броні: -18,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
112,95
Економія при броні: -15,92 грн
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
113,98
Економія при броні: -15,81 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
112,02
Економія при броні: -15,29 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
113,05
Економія при броні: -14,13 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
110,14
Економія при броні: -19,14 грн