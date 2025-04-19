Герпевір® таблетки (Herpevir® tablets)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 253 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
115,00
Економія при броні: -18,27 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
116,06
Економія при броні: -16,09 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
110,30
Економія при броні: -2,70 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
109,20
Економія при броні: -0,50 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Swiss pharmacy
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
109,20
Економія при броні: -0,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
110,10
Економія при броні: -2,50 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
113,61
Економія при броні: -14,77 грн
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
113,61
Економія при броні: -14,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
115,63
Економія при броні: -17,46 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
113,53
Економія при броні: -14,77 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
109,30
Економія при броні: -1,70 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
109,30
Економія при броні: -0,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
109,30
Економія при броні: -1,70 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
109,20
Економія при броні: -0,50 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
109,30
Економія при броні: -1,70 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум