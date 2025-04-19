Герпевір® таблетки (Herpevir® tablets)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 289 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
113,99
Економія при броні: -13,59 грн
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
115,04
Економія при броні: -9,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
112,76
Економія при броні: -12,36 грн
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
112,76
Економія при броні: -6,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
115,54
Економія при броні: -16,44 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
116,61
Економія при броні: -9,42 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
108,10
Економія при броні: -0,50 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
110,10
Економія при броні: -1,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
108,10
Економія при броні: -0,50 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
109,20
Економія при броні: -0,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
57,53
Економія при броні: -11,47 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
112,64
Економія при броні: -15,87 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
113,69
Економія при броні: -14,21 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
108,10
Економія при броні: -0,50 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
109,30
Економія при броні: -0,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
114,65
Економія при броні: -18,61 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
114,65
Економія при броні: -15,74 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
114,09
Економія при броні: -17,99 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
115,15
Економія при броні: -16,24 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
115,52
Економія при броні: -19,60 грн
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
104,18
Економія при броні: -7,42 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
114,83
Економія при броні: -19,77 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
112,74
Економія при броні: -16,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
115,74
Економія при броні: -20,68 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
114,69
Економія при броні: -18,73 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
111,65
Економія при броні: -16,28 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
112,68
Економія при броні: -8,92 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум