АЦИКЛОВІР (ACICLOVIRUM) Діюча речовина
HSDB, RTECS: 2-аміно-1,9-дигідро-9-((2-гідроксиетокси)метил)-6H-пурин-6-он.
противірусний препарат, має високу активність in vitro проти вірусу простого герпесу І та ІІ типів; токсична дія відносно клітин організму господаря мінімальна; потрапляючи у клітини, інфіковані вірусом герпесу, фосфорилюється з утворенням активної сполуки - трифосфату ацикловіру; перший етап цього процесу залежить від наявності вірусокодованої тимідинкінази; трифосфат ацикловіру діє як інгібітор та субстрат для вірусної ДНК-полімерази, запобігаючи подальшому синтезу вірусної ДНК, не впливаючи на звичайні клітинні процеси.
лікування інфекцій губ та обличчя, спричинені вірусом простого герпесу (Herpes labialis).
дорослим та дітям віком від 12 років: наносити крем (мазь) 5 р/добу з 4-год інтервалами, за винятком нічного часу; розпочати лікування якнайшвидше на початку інфекції, найкраще - під час продромального періоду або на стадії еритеми, можна почати лікування і на пізніх стадіях - папули або пухира; лікування триває щонайменше 4 дні; якщо загоєння не відбулося, можна продовжити лікування до 10 днів; якщо симптоми захворювання не зникають після 10 днів лікування, звернутися до лікаря.
гіперчутливість до ацикловіру, валацикловіру, пропіленгліколю або до інших компонентів.
тимчасовий швидкоминучий г. або пекучий біль; незначне висушування та лущення шкіри; еритема (почервоніння), свербіж; контактний дерматит; реакції негайної гіперчутливості (ангіоневротичний набряк).