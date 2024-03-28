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Активні речовини — “А”АЦИКЛОВІР (ACICLOVIRUM)

АЦИКЛОВІР (ACICLOVIRUM) Діюча речовина

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Знайдено: 42 препарати
Герпевір® мазь, 25 мг/г, туба, 5 г, № 1; Корпорація Артеріум
Герпевір® Мазь, 25 мг/г, туба, 5 г, № 1 Корпорація Артеріум
В 1179 аптеках
від 88,64 грн
Ціни в аптеках
Герпевір® таблетки, 400 мг, блістер, № 10; Корпорація Артеріум
Герпевір® Таблетки, 400 мг, блістер, № 10 Корпорація Артеріум
В 1166 аптеках
від 79,50 грн
Ціни в аптеках
Ацик® крем, 5 %, туба, 2 г, № 1; Sandoz
Ацик® Крем, 5 %, туба, 2 г, № 1 Sandoz
В 1144 аптеках
від 74,30 грн
Ціни в аптеках
Герпевір® таблетки, 200 мг, блістер, № 20; Корпорація Артеріум
Герпевір® Таблетки, 200 мг, блістер, № 20 Корпорація Артеріум
В 1113 аптеках
від 73,07 грн
Ціни в аптеках
Зовіракс крем, 5 %, туба, 2 г, № 1; Халеон ЮК Трейдінг Лімітед
Зовіракс Крем, 5 %, туба, 2 г, № 1 Халеон ЮК Трейдінг Лімітед
В 1092 аптеках
від 71,11 грн
Ціни в аптеках
Ацикловір-Дарниця таблетки, 200 мг, контурна чарункова упаковка, в пачці, в пачці, № 20; Дарниця ФФ
Ацикловір-Дарниця Таблетки, 200 мг, контурна чарункова упаковка, в пачці, в пачці, № 20 Дарниця ФФ
В 1037 аптеках
від 79,01 грн
Ціни в аптеках
Ацикловір 400 Стада® таблетки, 400 мг, блістер, № 35; Стада
Ацикловір 400 Стада® Таблетки, 400 мг, блістер, № 35 Стада
В 863 аптеках
від 346,60 грн
Ціни в аптеках
Ліпстер® крем, 5 %, туба, 5 г, № 1; Фармак
Ліпстер® Крем, 5 %, туба, 5 г, № 1 Фармак
В 772 аптеках
від 88,56 грн
Ціни в аптеках
Ацикловір Белупо крем для зовнішнього застосування, 5 %, туба, 5 г, № 1; Белупо
Ацикловір Белупо Крем для зовнішнього застосування, 5 %, туба, 5 г, № 1 Белупо
В 711 аптеці
від 85,49 грн
Ціни в аптеках
Зовіракс™ таблетки, 200 мг, блістер, № 25; ГлаксоСмітКляйн Експорт
Зовіракс™ Таблетки, 200 мг, блістер, № 25 ГлаксоСмітКляйн Експорт
В 701 аптеці
від 201,95 грн
Ціни в аптеках
Ацикловір 800 Стада® таблетки, 800 мг, блістер, № 35; Стада
Ацикловір 800 Стада® Таблетки, 800 мг, блістер, № 35 Стада
В 652 аптеках
від 429,46 грн
Ціни в аптеках
Ацикловір 200 Стада® таблетки, 200 мг, блістер, № 25; Стада
Ацикловір 200 Стада® Таблетки, 200 мг, блістер, № 25 Стада
В 628 аптеках
від 175,20 грн
Ціни в аптеках
Ліпстер® Мінт крем, 5 %, туба, 5 г, № 1; Фармак
Ліпстер® Мінт Крем, 5 %, туба, 5 г, № 1 Фармак
В 603 аптеках
від 116,50 грн
Ціни в аптеках
Герпевір® мазь, 25 мг/г, туба, 15 г, № 1; Корпорація Артеріум
Герпевір® Мазь, 25 мг/г, туба, 15 г, № 1 Корпорація Артеріум
В 596 аптеках
від 126,53 грн
Ціни в аптеках
Ліпстер® таблетки, 400 мг, блістер, № 20; Фармак
Ліпстер® Таблетки, 400 мг, блістер, № 20 Фармак
В 570 аптеках
від 86,85 грн
Ціни в аптеках
Ацикловір мазь, 2,5 %, туба, 10 г, в пачці, в пачці, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Ацикловір Мазь, 2,5 %, туба, 10 г, в пачці, в пачці, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 542 аптеках
від 75,00 грн
Ціни в аптеках
Ацикловір Белупо крем для зовнішнього застосування, 5 %, туба, 2 г, № 1; Белупо
Ацикловір Белупо Крем для зовнішнього застосування, 5 %, туба, 2 г, № 1 Белупо
В 540 аптеках
від 75,56 грн
Ціни в аптеках
Агерп крем, 5 %, туба, 2 г, № 1; Сперко Україна
Агерп Крем, 5 %, туба, 2 г, № 1 Сперко Україна
В 513 аптеках
від 85,23 грн
Ціни в аптеках
Ацикловір Белупо крем для зовнішнього застосування, 5 %, туба, 10 г, № 1; Белупо
Ацикловір Белупо Крем для зовнішнього застосування, 5 %, туба, 10 г, № 1 Белупо
В 486 аптеках
від 102,23 грн
Ціни в аптеках
Агерп крем, 5 %, туба, 10 г, № 1; Сперко Україна
Агерп Крем, 5 %, туба, 10 г, № 1 Сперко Україна
В 424 аптеках
від 133,20 грн
Ціни в аптеках
Ліпстер® таблетки, 800 мг, блістер, № 20; Фармак
Ліпстер® Таблетки, 800 мг, блістер, № 20 Фармак
В 391 аптеці
від 157,00 грн
Ціни в аптеках
Ацик® таблетки, 400 мг, № 35; Сандоз
Ацик® Таблетки, 400 мг, № 35 Сандоз
В 326 аптеках
від 586,74 грн
Ціни в аптеках
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 800 мг, блістер, № 30; Польфарма
Гевіран Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 800 мг, блістер, № 30 Польфарма
В 221 аптеці
від 755,64 грн
Ціни в аптеках
Ацик® таблетки, 200 мг, № 25; Сандоз
Ацик® Таблетки, 200 мг, № 25 Сандоз
В 220 аптеках
від 247,47 грн
Ціни в аптеках
Ацикловір таблетки, 0,2 г, блістер, в пачці, в пачці, № 20; Лекхім-Харків
Ацикловір Таблетки, 0,2 г, блістер, в пачці, в пачці, № 20 Лекхім-Харків
В 201 аптеці
від 74,36 грн
Ціни в аптеках
Ациклостад® крем, 5 %, туба, 2 г, № 1; Стада
Ациклостад® Крем, 5 %, туба, 2 г, № 1 Стада
В 189 аптеках
від 81,63 грн
Ціни в аптеках
Ацикловір мазь, 2,5 %, туба, 10 г, тм fidem pharm, тм fidem pharm, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Ацикловір Мазь, 2,5 %, туба, 10 г, тм fidem pharm, тм fidem pharm, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 184 аптеках
від 104,50 грн
Ціни в аптеках
Ацикловір-Фармак таблетки, 200 мг, № 20; Фармак
Ацикловір-Фармак Таблетки, 200 мг, № 20 Фармак
В 183 аптеках
від 77,07 грн
Ціни в аптеках
Ацикловір-Астрафарм таблетки, 200 мг, блістер, № 20; Астрафарм
Ацикловір-Астрафарм Таблетки, 200 мг, блістер, № 20 Астрафарм
В 182 аптеках
від 86,61 грн
Ціни в аптеках
Герпевір® порошок для розчину для ін'єкцій, 250 мг, флакон, в пачці, в пачці, № 10; Корпорація Артеріум
Герпевір® Порошок для розчину для ін'єкцій, 250 мг, флакон, в пачці, в пачці, № 10 Корпорація Артеріум
В 167 аптеках
від 755,09 грн
Ціни в аптеках
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 30; Польфарма
Гевіран Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 30 Польфарма
В 120 аптеках
від 559,30 грн
Ціни в аптеках
Ацикловір мазь, 2,5 %, туба, 10 г, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Ацикловір Мазь, 2,5 %, туба, 10 г, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 100 аптеках
від 99,00 грн
Ціни в аптеках
Ацикловір мазь, 2,5 %, туба, 10 г, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Ацикловір Мазь, 2,5 %, туба, 10 г, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 91 аптеці
від 108,10 грн
Ціни в аптеках
Віролекс порошок для приготування розчину для інфузій, 250 мг, флакон, № 5; КРКА
Віролекс Порошок для приготування розчину для інфузій, 250 мг, флакон, № 5 КРКА
В 2 аптеках
від 1124,20 грн
Ціни в аптеках
Зовіракс™ ліофілізат для розчину для інфузій, 250 мг, флакон, № 5; ГлаксоСмітКляйн Експорт
Зовіракс™ Ліофілізат для розчину для інфузій, 250 мг, флакон, № 5 ГлаксоСмітКляйн Експорт
В 24 аптеках інших міст
від 796,80 грн
Ціни в інших містах
Ацикловір мазь, 2,5 %, туба, 10 г, тм а+, тм а+, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Ацикловір Мазь, 2,5 %, туба, 10 г, тм а+, тм а+, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 4 аптеках інших міст
від 105,45 грн
Ціни в інших містах
Ліпстер® таблетки, 200 мг, блістер, № 20; Фармак
Ліпстер® Таблетки, 200 мг, блістер, № 20 Фармак
В 1 аптеці інших міст
від 97,30 грн
Ціни в інших містах
Медовір порошок для розчину для інфузій, 250 мг, флакон, № 10; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Медовір Порошок для розчину для інфузій, 250 мг, флакон, № 10 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Немає в наявності
Медовір таблетки, 400 мг, блістер, № 10; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Медовір Таблетки, 400 мг, блістер, № 10 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Немає в наявності
Медовір таблетки, 800 мг, блістер, № 10; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Медовір Таблетки, 800 мг, блістер, № 10 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Немає в наявності
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг, блістер, № 30; Польфарма
Гевіран Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг, блістер, № 30 Польфарма
Немає в наявності
Ацикловір мазь, 2,5 %, туба, 10 г, тм магнолія, тм магнолія, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Ацикловір Мазь, 2,5 %, туба, 10 г, тм магнолія, тм магнолія, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Немає в наявності
Mm = 225,21 Да. Білий кристалічний порошок. Точка плавлення - 255 °С. Розчинність в воді при температурі 22 °С = 1620 мг/л. log P (октанол-вода) = -1,56.
АЦИКЛОВІР (ACICLOVIRUM)
CAS №: 59277-89-3 C8H11N5O3
USPDDN, HSDB, RTECS: 9-((2-гідроксиетокси)метил)гуанін.
HSDB, RTECS: 2-аміно-1,9-дигідро-9-((2-гідроксиетокси)метил)-6H-пурин-6-он.

противірусний препарат, має високу активність in vitro проти вірусу простого герпесу І та ІІ типів; токсична дія відносно клітин організму господаря мінімальна; потрапляючи у клітини, інфіковані вірусом герпесу, фосфорилюється з утворенням активної сполуки - трифосфату ацикловіру; перший етап цього процесу залежить від наявності вірусокодованої тимідинкінази; трифосфат ацикловіру діє як інгібітор та субстрат для вірусної ДНК-полімерази, запобігаючи подальшому синтезу вірусної ДНК, не впливаючи на звичайні клітинні процеси.

лікування інфекцій губ та обличчя, спричинені вірусом простого герпесу (Herpes labialis).

дорослим та дітям віком від 12 років: наносити крем (мазь) 5 р/добу з 4-год інтервалами, за винятком нічного часу; розпочати лікування якнайшвидше на початку інфекції, найкраще - під час продромального періоду або на стадії еритеми, можна почати лікування і на пізніх стадіях - папули або пухира; лікування триває щонайменше 4 дні; якщо загоєння не відбулося, можна продовжити лікування до 10 днів; якщо симптоми захворювання не зникають після 10 днів лікування, звернутися до лікаря.

гіперчутливість до ацикловіру, валацикловіру, пропіленгліколю або до інших компонентів.

тимчасовий швидкоминучий г. або пекучий біль; незначне висушування та лущення шкіри; еритема (почервоніння), свербіж; контактний дерматит; реакції негайної гіперчутливості (ангіоневротичний набряк).