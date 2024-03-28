АЦИКЛОВІР (ACICLOVIRUM)

дорослим та дітям віком від 12 років: наносити крем (мазь) 5 р/добу з 4-год інтервалами, за винятком нічного часу; розпочати лікування якнайшвидше на початку інфекції, найкраще - під час продромального періоду або на стадії еритеми, можна почати лікування і на пізніх стадіях - папули або пухира; лікування триває щонайменше 4 дні; якщо загоєння не відбулося, можна продовжити лікування до 10 днів; якщо симптоми захворювання не зникають після 10 днів лікування, звернутися до лікаря.