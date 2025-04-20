Герпевір® таблетки (Herpevir® tablets)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 182 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
110,10
Економія при броні: -2,90 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
109,20
Економія при броні: -1,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
113,61
Економія при броні: -20,29 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
114,66
Економія при броні: -17,88 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
104,00
Економія при броні: -16,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
105,37
Економія при броні: -9,30 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
113,65
Економія при броні: -12,83 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
114,94
Економія при броні: -21,54 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
112,85
Економія при броні: -16,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
112,27
Економія при броні: -16,40 грн
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
113,30
Економія при броні: -17,29 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
114,34
Економія при броні: -18,47 грн
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
113,29
Економія при броні: -17,28 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
109,20
Економія при броні: -2,00 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
109,30
Економія при броні: -1,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
112,57
Економія при броні: -16,70 грн
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
112,57
Економія при броні: -16,56 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
117,43
Економія при броні: -25,65 грн
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
115,29
Економія при броні: -20,03 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
110,10
Економія при броні: -2,90 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
117,29
Економія при броні: -21,77 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
116,23
Економія при броні: -19,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
116,37
Економія при броні: -21,11 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
114,25
Економія при броні: -18,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
109,30
Економія при броні: -2,10 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
109,20
Економія при броні: -1,10 грн