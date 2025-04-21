Герпевір® таблетки (Herpevir® tablets)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 112 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
114,70
Економія при броні: -14,53 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
109,30
Економія при броні: -1,60 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
109,30
Економія при броні: -0,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
114,47
Економія при броні: -18,52 грн
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
113,42
Економія при броні: -16,71 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
108,10
Економія при броні: -0,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
110,10
Економія при броні: -2,40 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
109,20
Економія при броні: -1,50 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
109,30
Економія при броні: -0,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
112,34
Економія при броні: -15,63 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
113,38
Економія при броні: -13,21 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
111,77
Економія при броні: -15,06 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
111,77
Економія при броні: -12,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
110,10
Економія при броні: -2,40 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
109,30
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
110,10
Економія при броні: -2,40 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
109,20
Економія при броні: -0,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
114,25
Економія при броні: -16,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
112,62
Економія при броні: -15,87 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
112,62
Економія при броні: -14,44 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
110,30
Економія при броні: -2,60 грн
Герпевір® таблетки 400 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
109,30
Економія при броні: -0,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Герпевір® таблетки 200 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
114,87
Економія при броні: -18,74 грн