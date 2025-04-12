Різні антисептики

Хлорофіліпт (Chlorophylliptum)

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Хлорофіліпт
Хлорофіліпт
Спрей контейнер скляний 15 мл в пачці №1
Корпорація Здоров'я
від 58,39 грн
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Хлорофіліпт
Хлорофіліпт
Таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
від 36,22 грн
в 232 аптеках
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Хлорофіліпт
Хлорофіліпт
Розчин олійний 20 мг/мл флакон 20 мл у коробці №1
Корпорація Здоров'я
від 50,44 грн
в 169 аптеках
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Хлорофіліпт
Хлорофіліпт
Розчин спиртовий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
від 99,51 грн
в 153 аптеках
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Хлорофіліпт
Хлорофіліпт
Таблетки 25 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
від 33,47 грн
в 112 аптеках
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Хлорофіліпт
Хлорофіліпт
Таблетки 12,5 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
від 26,00 грн
в 95 аптеках
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Хлорофіліпт
Хлорофіліпт
Концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2,5 мг/мл ампула 2 мл в пачці №10
Корпорація Здоров'я
від 187,80 грн
в 21 аптеці
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Ціни в Київ
від 26,00 грн
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Інструкція вказана для Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл в пачці №1

Хлорофіліпт інструкція із застосування

Інструкція вказана для Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл в пачці №1

Лікарська форма

Таблетки.

Таблетки від світло-зеленого до зеленого кольору з вкрапленнями, плоскоциліндричні, з рискою та фаскою, зі специфічним запахом.

Фармакотерапевтична група

Препарати, що застосовуються при захворюваннях горла. Антисептики. Код АТС R02А А20.

Хлорофіліпт є сумішшю хлорофілів з листя евкаліпта. Препарат чинить антибактеріальну (бактеріостатичну і бактерицидну) дію щодо стафілококів, а також антисептичну та протизапальну дію.

Протипоказання

Підвищена чутливість до хлорофіліпту або до інших компонентів препарату.

Спосіб застосування та дози

Дорослим призначають таблетки по 12,5 мг або 25 мг залежно від ступеня тяжкості патологічного процесу. Таблетки не ковтати і не розжовувати, а тримати в роті до повного розсмоктування. Добова доза для дорослих — 25 мг 5 разів на добу. Кратність прийому —

1 таблетка (12, 5 мг або 25 мг) кожні 4–5 годин. Курс лікування — 7 днів.

Передозування

Можливе посилення побічних реакцій.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Посилює дію антисептичних препаратів.

Термін придатності

2 роки.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка

Таблетки по 12,5 мг: по 20 таблеток у блістері, по 1 блістеру в пачці, по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери в пачці.

Таблетки по 25 мг: по 40 таблеток у контейнерах, по 20 таблеток у блістері, по 1 блістеру в пачці, по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери в пачці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Характеристики
Виробник
Корпорація Здоров'я
Форма випуску
Спрей
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
15 мл
ATC-група
Реєстрація
UA/1556/03/01 від 03.11.2016
Міжнародна назва