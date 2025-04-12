Хлорофіліпт (Chlorophylliptum)
Хлорофіліпт інструкція із застосування
Лікарська форма
Таблетки.
Таблетки від світло-зеленого до зеленого кольору з вкрапленнями, плоскоциліндричні, з рискою та фаскою, зі специфічним запахом.
Фармакотерапевтична група
Препарати, що застосовуються при захворюваннях горла. Антисептики. Код АТС R02А А20.
Хлорофіліпт є сумішшю хлорофілів з листя евкаліпта. Препарат чинить антибактеріальну (бактеріостатичну і бактерицидну) дію щодо стафілококів, а також антисептичну та протизапальну дію.
Протипоказання
Підвищена чутливість до хлорофіліпту або до інших компонентів препарату.
Спосіб застосування та дози
Дорослим призначають таблетки по 12,5 мг або 25 мг залежно від ступеня тяжкості патологічного процесу. Таблетки не ковтати і не розжовувати, а тримати в роті до повного розсмоктування. Добова доза для дорослих — 25 мг 5 разів на добу. Кратність прийому —
1 таблетка (12, 5 мг або 25 мг) кожні 4–5 годин. Курс лікування — 7 днів.
Передозування
Можливе посилення побічних реакцій.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Посилює дію антисептичних препаратів.
Термін придатності
2 роки.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
Таблетки по 12,5 мг: по 20 таблеток у блістері, по 1 блістеру в пачці, по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери в пачці.
Таблетки по 25 мг: по 40 таблеток у контейнерах, по 20 таблеток у блістері, по 1 блістеру в пачці, по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери в пачці.
Категорія відпуску
Без рецепта.