Таблетки по 12,5 мг: по 20 таблеток у блістері, по 1 блістеру в пачці, по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери в пачці.

Таблетки по 25 мг: по 40 таблеток у контейнерах, по 20 таблеток у блістері, по 1 блістеру в пачці, по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери в пачці.