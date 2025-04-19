Хлорофіліпт (Chlorophylliptum)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 147 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
279,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
279,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
279,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Хлорофіліпт розчин олійний 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
62,50
Економія при броні: -0,50 грн
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Хлорофіліпт розчин спиртовий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
114,90
Економія при броні: -0,40 грн
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Хлорофіліпт розчин спиртовий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
114,90
Економія при броні: -0,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
279,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
279,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Хлорофіліпт розчин олійний 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
63,50
Економія при броні: -1,50 грн
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Хлорофіліпт розчин спиртовий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
120,40
Економія при броні: -5,90 грн
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
279,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
279,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
279,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
279,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
279,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
279,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
279,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
279,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
279,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
279,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
279,00 грн