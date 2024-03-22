ЕВКАЛІПТ ПРУТОВИДНИЙ*& (EUCALYPTUS VIMINALIS*&) Діюча речовина
Хлорофіліпт Розчин спиртовий, 10 мг/мл, флакон скляний, 100 мл, в пачці, в пачці, № 1 Корпорація Артеріум
від 88,18 грн
Хлорофіліпт® Розчин олійний, 20 мг/мл, флакон, 25 мл, № 1 Корпорація Артеріум
від 50,65 грн
від 11,98 грн
Хлорофіліпт Спрей, контейнер скляний, 15 мл, в пачці, в пачці, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від 49,00 грн
Евкаліпта прутовидного листя Листя, 75 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
від 38,94 грн
Евколек Супозиторії, 0,05 г, блістер, № 10 Лекхім-Харків
від 131,95 грн
Хлорофіліпт Таблетки, 25 мг, блістер, № 20 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від 26,21 грн
Хлорофіліпт Таблетки, 25 мг, контейнер, № 40 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від 36,95 грн
Евкафіліпт® Спрей, флакон зі спрей-насосом, 50 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1 Червона зірка
від 100,00 грн
Евкаліпта прутовидного листя Листя, 2,5 г, фільтр-пакет, пачка, пачка, № 20 ЗАТ "Ліктрави"
від 39,88 грн
Евкаліпта настойка Настоянка, 25 мл, флакон, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 15,13 грн
Хлорофіліпт Таблетки, 12,5 мг, блістер, № 20 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від 20,27 грн
від 13,55 грн
від 11,15 грн
Хлорофіліпт Концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий, 2,5 мг/мл, ампула, 2 мл, в пачці, в пачці, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від 100,45 грн
Хлорофіліпт Розчин спиртовий, 10 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від 66,98 грн
Хлорофіліпт Розчин олійний, 20 мг/мл, флакон, 20 мл, у коробці, у коробці, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від 32,36 грн
Евкаліпт Настойка для зовнішнього та внутрішнього застосування, 25 мл, флакон-крапельниця, № 1 Лубнифарм
від 17,66 грн
Евкаліпт Настойка для зовнішнього та внутрішнього застосування, 100 мл, флакон, № 1 Лубнифарм
від 41,25 грн
від 7,50 грн
від 40,00 грн
Евкаліпта прутовидного листя Листя, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 Лубнифарм
від 35,00 грн
Евкаліпта прутовидного листя Листя, 75 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 Лубнифарм
від 50,10 грн
Евкафіліпт® Настоянка, флакон, 100 мл, № 1 Червона зірка
від 94,00 грн
Евкафіліпт® Спрей, флакон зі спрей-насосом, 50 мл, з насадкою горловою, з насадкою горловою, № 1 Червона зірка
Немає в наявності
Евкафіліпт® Настоянка, флакон, 100 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1 Червона зірка
Немає в наявності