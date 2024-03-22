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Активні речовини — “Е”ЕВКАЛІПТ ПРУТОВИДНИЙ*& (EUCALYPTUS VIMINALIS*&)

ЕВКАЛІПТ ПРУТОВИДНИЙ*& (EUCALYPTUS VIMINALIS*&) Діюча речовина

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Знайдено: 29 препаратів
Хлорофіліпт розчин спиртовий, 10 мг/мл, флакон скляний, 100 мл, в пачці, в пачці, № 1; Корпорація Артеріум
Хлорофіліпт Розчин спиртовий, 10 мг/мл, флакон скляний, 100 мл, в пачці, в пачці, № 1 Корпорація Артеріум
В 981 аптеці
від 88,18 грн
Ціни в аптеках
Хлорофіліпт® розчин олійний, 20 мг/мл, флакон, 25 мл, № 1; Корпорація Артеріум
Хлорофіліпт® Розчин олійний, 20 мг/мл, флакон, 25 мл, № 1 Корпорація Артеріум
В 970 аптеках
від 50,65 грн
Ціни в аптеках
Евкаліпта настойка настоянка, 25 мл, флакон, № 1; Віола
Евкаліпта настойка Настоянка, 25 мл, флакон, № 1 Віола
В 742 аптеках
від 11,98 грн
Ціни в аптеках
Хлорофіліпт спрей, контейнер скляний, 15 мл, в пачці, в пачці, № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Хлорофіліпт Спрей, контейнер скляний, 15 мл, в пачці, в пачці, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 600 аптеках
від 49,00 грн
Ціни в аптеках
Евкаліпта прутовидного листя листя, 75 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; ЗАТ "Ліктрави"
Евкаліпта прутовидного листя Листя, 75 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
В 435 аптеках
від 38,94 грн
Ціни в аптеках
Евкаліпта листя листя, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; Віола
Евкаліпта листя Листя, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 Віола
В 388 аптеках
від 41,02 грн
Ціни в аптеках
Евколек супозиторії, 0,05 г, блістер, № 10; Лекхім-Харків
Евколек Супозиторії, 0,05 г, блістер, № 10 Лекхім-Харків
В 353 аптеках
від 131,95 грн
Ціни в аптеках
Хлорофіліпт таблетки, 25 мг, блістер, № 20; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Хлорофіліпт Таблетки, 25 мг, блістер, № 20 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 246 аптеках
від 26,21 грн
Ціни в аптеках
Хлорофіліпт таблетки, 25 мг, контейнер, № 40; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Хлорофіліпт Таблетки, 25 мг, контейнер, № 40 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 177 аптеках
від 36,95 грн
Ціни в аптеках
Евкафіліпт® спрей, флакон зі спрей-насосом, 50 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1; Червона зірка
Евкафіліпт® Спрей, флакон зі спрей-насосом, 50 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1 Червона зірка
В 122 аптеках
від 100,00 грн
Ціни в аптеках
Евкаліпта прутовидного листя листя, 2,5 г, фільтр-пакет, пачка, пачка, № 20; ЗАТ "Ліктрави"
Евкаліпта прутовидного листя Листя, 2,5 г, фільтр-пакет, пачка, пачка, № 20 ЗАТ "Ліктрави"
В 114 аптеках
від 39,88 грн
Ціни в аптеках
Евкаліпта настойка настоянка, 25 мл, флакон, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Евкаліпта настойка Настоянка, 25 мл, флакон, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 97 аптеках
від 15,13 грн
Ціни в аптеках
Хлорофіліпт таблетки, 12,5 мг, блістер, № 20; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Хлорофіліпт Таблетки, 12,5 мг, блістер, № 20 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 90 аптеках
від 20,27 грн
Ціни в аптеках
Евкаліпта настойка настоянка, 25 мл, флакон, № 1; Фітофарм
Евкаліпта настойка Настоянка, 25 мл, флакон, № 1 Фітофарм
В 87 аптеках
від 13,55 грн
Ціни в аптеках
Евкаліпта настойка настоянка, 25 мл, флакон-крапельниця, № 1; Тернофарм
Евкаліпта настойка Настоянка, 25 мл, флакон-крапельниця, № 1 Тернофарм
В 85 аптеках
від 11,15 грн
Ціни в аптеках
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий, 2,5 мг/мл, ампула, 2 мл, в пачці, в пачці, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Хлорофіліпт Концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий, 2,5 мг/мл, ампула, 2 мл, в пачці, в пачці, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 38 аптеках
від 100,45 грн
Ціни в аптеках
Хлорофіліпт розчин спиртовий, 10 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Хлорофіліпт Розчин спиртовий, 10 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 27 аптеках
від 66,98 грн
Ціни в аптеках
Хлорофіліпт розчин олійний, 20 мг/мл, флакон, 20 мл, у коробці, у коробці, № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Хлорофіліпт Розчин олійний, 20 мг/мл, флакон, 20 мл, у коробці, у коробці, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 19 аптеках
від 32,36 грн
Ціни в аптеках
Евкаліпта настойка настоянка, 25 мл, флакон, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Віола
Евкаліпта настойка Настоянка, 25 мл, флакон, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Віола
В 8 аптеках
від 19,00 грн
Ціни в аптеках
Евкаліпт настойка для зовнішнього та внутрішнього застосування, 25 мл, флакон-крапельниця, № 1; Лубнифарм
Евкаліпт Настойка для зовнішнього та внутрішнього застосування, 25 мл, флакон-крапельниця, № 1 Лубнифарм
В 6 аптеках
від 17,66 грн
Ціни в аптеках
Евкаліпт настойка для зовнішнього та внутрішнього застосування, 100 мл, флакон, № 1; Лубнифарм
Евкаліпт Настойка для зовнішнього та внутрішнього застосування, 100 мл, флакон, № 1 Лубнифарм
В 6 аптеках
від 41,25 грн
Ціни в аптеках
Евкаліпта настойка настоянка, 25 мл, флакон, тм айві, тм айві, № 1; Віола
Евкаліпта настойка Настоянка, 25 мл, флакон, тм айві, тм айві, № 1 Віола
В 6 аптеках
від 7,50 грн
Ціни в аптеках
Евкаліпта листя листя, 50 г, пачка, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Віола
Евкаліпта листя Листя, 50 г, пачка, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Віола
В 6 аптеках
від 40,00 грн
Ціни в аптеках
Евкаліпта прутовидного листя листя, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; Лубнифарм
Евкаліпта прутовидного листя Листя, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 Лубнифарм
В 5 аптеках
від 35,00 грн
Ціни в аптеках
Евкаліпта прутовидного листя листя, 75 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; Лубнифарм
Евкаліпта прутовидного листя Листя, 75 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 Лубнифарм
В 2 аптеках
від 50,10 грн
Ціни в аптеках
Евкафіліпт® настоянка, флакон, 100 мл, № 1; Червона зірка
Евкафіліпт® Настоянка, флакон, 100 мл, № 1 Червона зірка
В 1 аптеці
від 94,00 грн
Ціни в аптеках
Евколек супозиторії, 0,05 г, блістер, № 5; Лекхім-Харків
Евколек Супозиторії, 0,05 г, блістер, № 5 Лекхім-Харків
Немає в наявності
Евкафіліпт® спрей, флакон зі спрей-насосом, 50 мл, з насадкою горловою, з насадкою горловою, № 1; Червона зірка
Евкафіліпт® Спрей, флакон зі спрей-насосом, 50 мл, з насадкою горловою, з насадкою горловою, № 1 Червона зірка
Немає в наявності
Евкафіліпт® настоянка, флакон, 100 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1; Червона зірка
Евкафіліпт® Настоянка, флакон, 100 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1 Червона зірка
Немає в наявності