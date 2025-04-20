Хлорофіліпт (Chlorophylliptum)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 143 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
231,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
231,90 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
231,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
91,00
Економія при броні: -14,40 грн
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
231,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Хлорофіліпт розчин олійний 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
59,00
Економія при броні: -7,00 грн
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
64,00
Економія при броні: -8,40 грн
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
85,00
Економія при броні: -11,00 грн
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
242,78
Економія при броні: -1,78 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
64,00
Економія при броні: -5,60 грн
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
231,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Хлорофіліпт таблетки 12.5 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Хлорофіліпт розчин спиртовий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
114,90
Економія при броні: -0,70 грн
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
231,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
231,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Хлорофіліпт розчин олійний 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Хлорофіліпт розчин спиртовий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
114,90
Економія при броні: -0,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
231,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
231,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
231,90 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
231,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
83,80
Економія при броні: -5,92 грн
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
231,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
231,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
231,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
46,00
Економія при броні: -2,60 грн
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
83,00
Економія при броні: -5,00 грн
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
231,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
231,90 грн