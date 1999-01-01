Київ
Інші антисептики та дезінфектанти
D08A X10**

Різні препарати

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D08АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08AАНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A XІнші антисептики та дезінфектанти
D08A X10**Різні препарати
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Фукорцин
Фукорцин
Розчин нашкірний флакон 25 мл №1
Фітофарм
від 37,28 грн
в 903 аптеках
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Хлорофіліпт® Артеріум
Хлорофіліпт® Артеріум
Розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
від 93,08 грн
в 825 аптеках
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Ілон® Класік
Ілон® Класік
Мазь туба 25 г №1
Цесра Арцнайміттель
від 262,95 грн
в 821 аптеці
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Хлорофіліпт Артеріум
Хлорофіліпт Артеріум
Розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл в пачці №1
Корпорація Артеріум
від 124,26 грн
в 764 аптеках
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Іхтіолова мазь 10 %
Іхтіолова мазь 10 %
Мазь 10 % туба 30 г №1
Віола
від 46,61 грн
в 646 аптеках
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Софори японської настойка
Софори японської настойка
Настоянка 40 мл флакон №1
Віола
від 29,70 грн
в 516 аптеках
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Бальзамічний Лінімент (За Вишневським)
Бальзамічний Лінімент (За Вишневським)
Лінімент туба 40 г №1
Віола
від 63,49 грн
в 482 аптеках
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Ксероформ
Ксероформ
Порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
від 121,88 грн
в 428 аптеках
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Бальзамічний Лінімент (За Вишневським)
Бальзамічний Лінімент (За Вишневським)
Лінімент туба 40 г №1
Борщагівський ХФЗ
від 51,46 грн
в 344 аптеках
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Ектерицид®
Ектерицид®
Розчин для зовнішнього застосування 250 мл пляшка №1
БІОЛІК ФАРМА
від 275,25 грн
в 326 аптеках
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Бальзамічний Лінімент (За Вишневським)
Бальзамічний Лінімент (За Вишневським)
Лінімент туба 40 г тм arbor vitae №1
від 46,45 грн
в 321 аптеці інших міст
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Іхтіолова мазь 10 %
Іхтіолова мазь 10 %
Мазь 10 % туба 30 г тм arbor vitae №1
від 42,83 грн
в 315 аптеках інших міст
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Хлорофіліпт
Хлорофіліпт
Спрей контейнер скляний 15 мл в пачці №1
Корпорація Здоров'я
від 58,39 грн
в 305 аптеках
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Бальзамічний Лінімент (За Вишневським)
Бальзамічний Лінімент (За Вишневським)
Лінімент туба 40 г №1
від 50,00 грн
в 203 аптеках
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Іхтіолова мазь 10 %
Іхтіолова мазь 10 %
Мазь 10 % туба ламінатна 30 г №1
від 61,60 грн
в 188 аптеках
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Бальзамічний Лінімент (За Вишневським)
Бальзамічний Лінімент (За Вишневським)
Лінімент туба 40 г тм tabula vita №1
від 36,31 грн
в 166 аптеках інших міст
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Хлорофіліпт
Хлорофіліпт
Розчин олійний 20 мг/мл флакон 20 мл у коробці №1
Корпорація Здоров'я
від 47,40 грн
в 153 аптеках
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Бальзамічний Лінімент (За Вишневським)
Бальзамічний Лінімент (За Вишневським)
Лінімент туба 40 г тм solution pharm №1
від 76,20 грн
в 129 аптеках
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Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським)
Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським)
Лінімент туба 25 г №1
Тернофарм
від 30,90 грн
в 128 аптеках
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Хлорофіліпт
Хлорофіліпт
Розчин спиртовий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
від 93,80 грн
в 118 аптеках
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