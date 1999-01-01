Київ
Інші антисептики та дезінфектанти
D08A X10**
Різні препарати
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D08
АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A
АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A X
Інші антисептики та дезінфектанти
D08A X10**
Різні препарати
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Фукорцин
Розчин нашкірний флакон 25 мл №1
Фітофарм
від
37,28
грн
в 903 аптеках
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Хлорофіліпт® Артеріум
Розчин олійний 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорація Артеріум
від
93,08
грн
в 825 аптеках
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Ілон® Класік
Мазь туба 25 г №1
Цесра Арцнайміттель
від
262,95
грн
в 821 аптеці
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Хлорофіліпт Артеріум
Розчин спиртовий 10 мг/мл флакон скляний 100 мл в пачці №1
Корпорація Артеріум
від
124,26
грн
в 764 аптеках
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Іхтіолова мазь 10 %
Мазь 10 % туба 30 г №1
Віола
від
46,61
грн
в 646 аптеках
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Софори японської настойка
Настоянка 40 мл флакон №1
Віола
від
29,70
грн
в 516 аптеках
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Бальзамічний Лінімент (За Вишневським)
Лінімент туба 40 г №1
Віола
від
63,49
грн
в 482 аптеках
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Ксероформ
Порошок нашкірний 10 г флакон полімерний №1
Исток-Плюс
від
121,88
грн
в 428 аптеках
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Бальзамічний Лінімент (За Вишневським)
Лінімент туба 40 г №1
Борщагівський ХФЗ
від
51,46
грн
в 344 аптеках
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Ектерицид®
Розчин для зовнішнього застосування 250 мл пляшка №1
БІОЛІК ФАРМА
від
275,25
грн
в 326 аптеках
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Бальзамічний Лінімент (За Вишневським)
Лінімент туба 40 г тм arbor vitae №1
від
46,45
грн
в 321 аптеці інших міст
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Іхтіолова мазь 10 %
Мазь 10 % туба 30 г тм arbor vitae №1
від
42,83
грн
в 315 аптеках інших міст
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Хлорофіліпт
Спрей контейнер скляний 15 мл в пачці №1
Корпорація Здоров'я
від
58,39
грн
в 305 аптеках
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Бальзамічний Лінімент (За Вишневським)
Лінімент туба 40 г №1
від
50,00
грн
в 203 аптеках
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Іхтіолова мазь 10 %
Мазь 10 % туба ламінатна 30 г №1
від
61,60
грн
в 188 аптеках
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Бальзамічний Лінімент (За Вишневським)
Лінімент туба 40 г тм tabula vita №1
від
36,31
грн
в 166 аптеках інших міст
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Хлорофіліпт
Розчин олійний 20 мг/мл флакон 20 мл у коробці №1
Корпорація Здоров'я
від
47,40
грн
в 153 аптеках
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Бальзамічний Лінімент (За Вишневським)
Лінімент туба 40 г тм solution pharm №1
від
76,20
грн
в 129 аптеках
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Лінімент бальзамічний (за О.В. Вишневським)
Лінімент туба 25 г №1
Тернофарм
від
30,90
грн
в 128 аптеках
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Хлорофіліпт
Розчин спиртовий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
від
93,80
грн
в 118 аптеках
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Форма випуску
лінімент
мазь
настоянка
порошок нашкірний
р-н д/зовн. застос.
р-н нашкірний
р-н олійн.
р-н спирт.
спрей
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Дозування
0.2 %
7 г
10 %
10 г
10 мг/мл
20 %
20 мг/мл
40 мл
50 мл
250 мл
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Пакування
банка 25 г
банка 40 г
контейнер
контейнер 25 г
контейнер скляний 15 мл
пляшка
туба 25 г
туба 30 г
туба 40 г
туба ламінатна 30 г
туба ламінатна 40 г
фл.
фл. 20 мл
фл. 25 мл
фл. 100 мл
фл. полімер.
фл. скляний 100 мл
фл. у пачці 50 мл
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Виробник
Alpen Pharma AG
Биолик Фарма
Віола
ДЕЗМП
Исток-Плюс
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Лубнифарм
Митек
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
ТОВ "Тернофарм"
Тернофарм
Фітофарм
Цесра Арцнайміттель
Червона зірка
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