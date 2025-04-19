Хлорофіліпт (Chlorophylliptum)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 109 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
231,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Хлорофіліпт таблетки 12.5 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
68,60
Економія при броні: -11,00 грн
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
89,40
Економія при броні: -14,60 грн
Хлорофіліпт розчин спиртовий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
231,90 грн
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Хлорофіліпт таблетки 12.5 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
37,50
Економія при броні: -7,50 грн
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
61,50
Економія при броні: -3,90 грн
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
231,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Хлорофіліпт таблетки 12.5 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
37,60
Економія при броні: -7,60 грн
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
62,00
Економія при броні: -4,40 грн
Хлорофіліпт розчин олійний 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
63,50
Економія при броні: -0,90 грн
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
91,00
Економія при броні: -16,20 грн
Хлорофіліпт розчин спиртовий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
114,90
Економія при броні: -1,30 грн
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
231,90 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
231,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
231,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
58,60
Економія при броні: -1,00 грн
Хлорофіліпт розчин олійний 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
91,00
Економія при броні: -16,20 грн
Хлорофіліпт розчин спиртовий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
231,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Хлорофіліпт таблетки 12.5 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
37,00
Економія при броні: -7,00 грн
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
58,70
Економія при броні: -1,10 грн
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
89,40
Економія при броні: -14,60 грн
Хлорофіліпт розчин спиртовий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
114,90
Економія при броні: -1,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Хлорофіліпт таблетки 12.5 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
37,70
Економія при броні: -7,70 грн
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
67,50
Економія при броні: -9,90 грн
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
93,40
Економія при броні: -18,60 грн
Хлорофіліпт розчин спиртовий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
120,40
Економія при броні: -6,80 грн
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
231,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Хлорофіліпт таблетки 12.5 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
37,50
Економія при броні: -7,50 грн
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
68,60
Економія при броні: -11,00 грн
Хлорофіліпт розчин олійний 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
63,50
Економія при броні: -0,90 грн
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
92,00
Економія при броні: -17,20 грн
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
231,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
89,60
Економія при броні: -14,80 грн
Хлорофіліпт розчин спиртовий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
89,50
Економія при броні: -14,70 грн
Хлорофіліпт розчин спиртовий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
114,90
Економія при броні: -1,30 грн
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
231,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
91,00
Економія при броні: -16,20 грн
Хлорофіліпт розчин спиртовий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
231,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
231,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
67,40
Економія при броні: -9,80 грн
Хлорофіліпт розчин олійний 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
77,80
Економія при броні: -3,00 грн
Хлорофіліпт розчин спиртовий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
118,40
Економія при броні: -4,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
67,50
Економія при броні: -9,90 грн
Хлорофіліпт розчин олійний 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
66,50
Економія при броні: -3,90 грн
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Хлорофіліпт розчин спиртовий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
120,40
Економія при броні: -6,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Хлорофіліпт таблетки 12.5 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
37,70
Економія при броні: -7,70 грн
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Хлорофіліпт розчин олійний 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
66,50
Економія при броні: -3,90 грн
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
77,80
Економія при броні: -3,00 грн
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
231,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
38,30
Економія при броні: -4,60 грн
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
58,70
Економія при броні: -1,10 грн
Хлорофіліпт розчин олійний 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
63,50
Економія при броні: -0,90 грн
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
91,00
Економія при броні: -16,20 грн
Хлорофіліпт розчин спиртовий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
114,90
Економія при броні: -1,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Хлорофіліпт розчин олійний 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
231,90 грн