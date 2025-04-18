Хлорофіліпт (Chlorophylliptum)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 311 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Хлорофіліпт таблетки 12.5 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Хлорофіліпт таблетки 25 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Хлорофіліпт таблетки 12.5 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Хлорофіліпт розчин олійний 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
61,90
Економія при броні: -1,60 грн
Хлорофіліпт розчин олійний 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
63,50
Економія при броні: -0,60 грн
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Хлорофіліпт розчин спиртовий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
114,90
Економія при броні: -0,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
68,60
Економія при броні: -8,30 грн
Хлорофіліпт розчин олійний 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
63,50
Економія при броні: -0,60 грн
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
91,00
Економія при броні: -10,60 грн
Хлорофіліпт розчин спиртовий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
114,90
Економія при броні: -0,40 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Хлорофіліпт таблетки 12.5 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
40,10
Економія при броні: -8,58 грн
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
92,40
Економія при броні: -19,78 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
49,20
Економія при броні: -10,54 грн
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
96,90
Економія при броні: -20,75 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
48,50
Економія при броні: -10,41 грн
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
103,90
Економія при броні: -18,78 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Хлорофіліпт таблетки 12.5 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
37,00
Економія при броні: -4,70 грн
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
68,60
Економія при броні: -8,30 грн
Хлорофіліпт розчин олійний 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Хлорофіліпт розчин спиртовий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
114,90
Економія при броні: -0,40 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Хлорофіліпт таблетки 12.5 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
38,52
Економія при броні: -1,16 грн
Хлорофіліпт таблетки 25 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
46,88
Економія при броні: -1,41 грн
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
84,28
Економія при броні: -2,53 грн
Хлорофіліпт розчин спиртовий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
114,99
Економія при броні: -3,45 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Хлорофіліпт таблетки 12.5 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
37,67
Економія при броні: -8,09 грн
Хлорофіліпт таблетки 25 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
49,20
Економія при броні: -10,54 грн
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
100,20
Економія при броні: -15,08 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
1.5 км
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
107,40
Економія при броні: -23,03 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
68,60
Економія при броні: -8,30 грн
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
91,00
Економія при броні: -10,60 грн
Хлорофіліпт розчин спиртовий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
114,90
Економія при броні: -0,40 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
1.7 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
48,50
Економія при броні: -10,41 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
68,60
Економія при броні: -8,30 грн
Хлорофіліпт розчин олійний 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
63,50
Економія при броні: -0,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
68,60
Економія при броні: -8,30 грн
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
95,30
Економія при броні: -14,90 грн
Хлорофіліпт розчин спиртовий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
114,90
Економія при броні: -0,40 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
Хлорофіліпт таблетки 12.5 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
30,72
Економія при броні: -0,92 грн
Хлорофіліпт таблетки 25 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
46,88
Економія при броні: -1,41 грн
Хлорофіліпт розчин олійний 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
64,52
Економія при броні: -1,94 грн
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
84,28
Економія при броні: -2,53 грн
Хлорофіліпт розчин спиртовий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
114,99
Економія при броні: -3,45 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
67,40
Економія при броні: -7,10 грн
Хлорофіліпт розчин олійний 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
63,50
Економія при броні: -0,60 грн
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
91,00
Економія при броні: -10,60 грн
Хлорофіліпт розчин спиртовий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
114,90
Економія при броні: -0,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
68,60
Економія при броні: -8,30 грн
Хлорофіліпт розчин олійний 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
63,50
Економія при броні: -0,60 грн
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
91,00
Економія при броні: -10,60 грн
Хлорофіліпт розчин спиртовий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
114,90
Економія при броні: -0,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
2.0 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
68,60
Економія при броні: -8,30 грн
Хлорофіліпт розчин олійний 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
63,50
Економія при броні: -0,60 грн
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
91,00
Економія при броні: -10,60 грн
Хлорофіліпт розчин спиртовий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
114,90
Економія при броні: -0,40 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
2.1 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я