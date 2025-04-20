Хлорофіліпт (Chlorophylliptum)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 104 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Хлорофіліпт таблетки 12.5 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
37,10
Економія при броні: -6,70 грн
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
68,60
Економія при броні: -10,60 грн
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
91,00
Економія при броні: -16,50 грн
Хлорофіліпт розчин спиртовий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
114,90
Економія при броні: -1,40 грн
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
279,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
279,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
84,00
Економія при броні: -5,00 грн
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
279,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
279,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
279,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
279,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
279,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
68,60
Економія при броні: -10,60 грн
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
91,00
Економія при броні: -16,50 грн
Хлорофіліпт розчин спиртовий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
114,90
Економія при броні: -1,40 грн
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
279,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
279,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
279,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
64,50
Економія при броні: -6,50 грн
Хлорофіліпт розчин олійний 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
63,50
Економія при броні: -1,40 грн
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
77,80
Економія при броні: -3,30 грн
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
279,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
279,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
279,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
67,40
Економія при броні: -9,40 грн
Хлорофіліпт розчин олійний 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,50
Економія при броні: -3,40 грн
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
91,00
Економія при броні: -16,50 грн
Хлорофіліпт розчин спиртовий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
120,80
Економія при броні: -7,30 грн
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
279,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
279,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
84,00
Економія при броні: -9,00 грн
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
279,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
67,20
Економія при броні: -9,20 грн
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
279,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
279,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я