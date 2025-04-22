Хлорофіліпт (Chlorophylliptum)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Хлорофіліпт таблетки 12.5 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
37,30
Економія при броні: -7,50 грн
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
68,60
Економія при броні: -7,70 грн
Хлорофіліпт розчин олійний 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
62,40
Економія при броні: -0,30 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Хлорофіліпт таблетки 12.5 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
30,72
Економія при броні: -0,92 грн
Хлорофіліпт таблетки 25 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
38,28
Економія при броні: -1,15 грн
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
84,28
Економія при броні: -2,53 грн
Хлорофіліпт розчин спиртовий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
114,99
Економія при броні: -3,45 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
91,00
Економія при броні: -13,50 грн
Хлорофіліпт розчин спиртовий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
114,90
Економія при броні: -0,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
68,60
Економія при броні: -7,70 грн
Хлорофіліпт розчин олійний 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
91,00
Економія при броні: -13,50 грн
Хлорофіліпт розчин спиртовий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
114,90
Економія при броні: -0,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
68,60
Економія при броні: -7,70 грн
Хлорофіліпт розчин олійний 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
62,40
Економія при броні: -0,30 грн
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
91,00
Економія при броні: -13,50 грн
Хлорофіліпт розчин спиртовий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
114,90
Економія при броні: -0,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
68,60
Економія при броні: -7,70 грн
Хлорофіліпт розчин олійний 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
63,50
Економія при броні: -1,40 грн
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
91,00
Економія при броні: -13,50 грн
Хлорофіліпт розчин спиртовий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
114,90
Економія при броні: -0,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Хлорофіліпт таблетки 12.5 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
37,30
Економія при броні: -7,50 грн
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
68,60
Економія при броні: -7,70 грн
Хлорофіліпт розчин спиртовий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
114,90
Економія при броні: -0,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Хлорофіліпт таблетки 12.5 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
32,10
Економія при броні: -2,30 грн
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
64,50
Економія при броні: -3,60 грн
Хлорофіліпт розчин олійний 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
62,50
Економія при броні: -0,40 грн
Хлорофіліпт розчин спиртовий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
114,90
Економія при броні: -0,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
68,60
Економія при броні: -7,70 грн
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
91,00
Економія при броні: -13,50 грн
Хлорофіліпт розчин спиртовий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
63,60
Економія при броні: -2,70 грн
Хлорофіліпт розчин олійний 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
63,50
Економія при броні: -1,40 грн
Хлорофіліпт розчин спиртовий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
114,90
Економія при броні: -0,50 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
Хлорофіліпт таблетки 12.5 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
37,30
Економія при броні: -7,50 грн
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Хлорофіліпт розчин олійний 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
63,50
Економія при броні: -1,40 грн
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Хлорофіліпт розчин спиртовий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
114,90
Економія при броні: -0,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
68,60
Економія при броні: -7,70 грн
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
93,40
Економія при броні: -15,90 грн
Хлорофіліпт розчин спиртовий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
120,80
Економія при броні: -6,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
63,60
Економія при броні: -2,70 грн
Хлорофіліпт розчин олійний 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
63,50
Економія при броні: -1,40 грн
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Хлорофіліпт розчин спиртовий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 51
1.8 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
68,60
Економія при броні: -7,70 грн
Хлорофіліпт розчин олійний 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
62,50
Економія при броні: -0,40 грн
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
63,60
Економія при броні: -2,70 грн
Хлорофіліпт розчин олійний 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
63,50
Економія при броні: -1,40 грн
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
91,00
Економія при броні: -13,50 грн
Хлорофіліпт розчин спиртовий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
114,90
Економія при броні: -0,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Тероборони, 4
2.3 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
68,60
Економія при броні: -7,70 грн
Хлорофіліпт розчин олійний 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
62,50
Економія при броні: -0,40 грн
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
93,40
Економія при броні: -15,90 грн
Хлорофіліпт розчин спиртовий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
114,90
Економія при броні: -0,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 161
2.5 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
68,60
Економія при броні: -7,70 грн
Хлорофіліпт розчин олійний 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
62,40
Економія при броні: -0,30 грн
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
84,00
Економія при броні: -6,50 грн
Хлорофіліпт розчин спиртовий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я