Хлорофіліпт (Chlorophylliptum)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 105 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
279,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
279,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
68,60
Економія при броні: -9,40 грн
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Хлорофіліпт розчин спиртовий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
114,90
Економія при броні: -1,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
68,60
Економія при броні: -9,40 грн
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
68,60
Економія при броні: -9,40 грн
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
91,00
Економія при броні: -12,70 грн
Хлорофіліпт розчин спиртовий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
114,90
Економія при броні: -1,00 грн
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
279,00 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
279,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
279,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
279,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Хлорофіліпт таблетки 12.5 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Хлорофіліпт розчин спиртовий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
114,90
Економія при броні: -1,00 грн
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
279,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
279,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
279,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
279,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
279,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
279,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
68,60
Економія при броні: -9,40 грн
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
89,40
Економія при броні: -11,10 грн
Хлорофіліпт розчин спиртовий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
279,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Хлорофіліпт таблетки 12.5 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Хлорофіліпт таблетки 25 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Хлорофіліпт розчин олійний 20 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорація Здоров'я
62,50
Економія при броні: -0,20 грн
Хлорофіліпт спрей контейнер скляний 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Хлорофіліпт концентрат для розчину для ін'єкцій спиртовий 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
279,00 грн