Індивідуальна підвищена чутливість до діючої речовини, до інших компонентів препарату або до інших рослин родини Ranunculaceae (Жовтецеві). Естрогенозалежні пухлини. Вагітність та період годування груддю.

Особливі заходи безпеки.

Сімідона форте впливає на фізичні та психічні розлади під час менопаузи. Оскільки на сьогодні немає клінічних даних щодо позитивного впливу на кістки, цей лікарський засіб не слід використовувати для профілактики остеопорозу.

Негайно припинити застосування препарату Сімідона форте при появі ознак ураження печінки (жовтяниця (у тому числі жовтизна склер), темна сеча або зміна кольору випорожнень, слабкість або втрата апетиту і небажане схуднення, незвичайна втомлюваність). Лікарський засіб Cімідона форте не слід застосовувати у разі наявного ураження печінки.

Препарат містить лактозу (44 мг), тому пацієнти з рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції не повинні застосовувати препарат.

Слід звернутися до лікаря у разі відчуття напруженості та набряку грудей, а також у разі кровотеч посеред циклу, появи або рецидиву менструальної кровотечі.

Якщо симптоми не зникають під час лікування, слід звернутися до лікаря.

Одночасне застосування естрогенів можливе лише під контролем лікаря, оскільки ймовірне посилення їхньої дії.

Примітка для хворих на цукровий діабет. Препарат містить приблизно 44 мг легкозасвоюваних вуглеводів на одну дозу.

Цей лікарський засіб містить менше 1 ммоль (23 мг)/дозу натрію, тобто практично вільний від натрію.