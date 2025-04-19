Сімідона Форте (Cimidona Forte)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 165 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
666,56
Економія при броні: -42,82 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
758,00
Економія при броні: -107,80 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
737,90
Економія при броні: -87,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
782,70 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
691,10
Економія при броні: -63,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
685,28
Економія при броні: -82,64 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
733,40
Економія при броні: -83,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
785,80
Економія при броні: -135,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
782,70 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
743,00
Економія при броні: -92,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
734,00
Економія при броні: -83,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
684,70
Економія при броні: -34,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
729,70
Економія при броні: -79,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
686,91
Економія при броні: -86,24 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
1.0 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
748,30
Економія при броні: -98,10 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
1.0 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса