Сімідона Форте (Cimidona Forte)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 689 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
715,40
Економія при броні: -57,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
705,90
Економія при броні: -48,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
758,90
Економія при броні: -162,99 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
742,85
Економія при броні: -86,86 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
800,00
Економія при броні: -171,81 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
669,03
Економія при броні: -32,77 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
688,80
Економія при броні: -31,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
697,87
Економія при броні: -91,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
813,76
Економія при броні: -33,25 грн