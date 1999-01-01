Київ
Інші засоби, що застосовуються у гінекології
G02C X04
Корневище циміцифуги
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G02
ІНШІ ГІНЕКОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
G02C
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G02C X
Інші засоби, що застосовуються у гінекології
G02C X04
Корневище циміцифуги
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Клімадинон®
Таблетки, вкриті оболонкою №60
Біонорика СЕ
від
402,36
грн
в 874 аптеках
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Сімідона Форте
Таблетки 13 мг блістер №30
Amaxa LTD
від
570,70
грн
в 636 аптеках
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Клімадинон®
Краплі оральні флакон з крапельним дозатором 50 мл №1
Біонорика СЕ
від
183,63
грн
в 616 аптеках
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Сімідона Уно
Таблетки 6,5 мг блістер №30
Amaxa LTD
Немає в наявності
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Форма випуску
крап. орал.
табл.
табл. в/о
Дозування
6.5 мг
13 мг
Пакування
блістер
фл. з крап. дозатором 50 мл
Кількість штук в упаковці
1
30
60
Виробник
Amaxa LTD
Біонорика СЕ
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