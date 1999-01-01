Київ
Інші засоби, що застосовуються у гінекології
G02C X04

Корневище циміцифуги

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G02ІНШІ ГІНЕКОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
G02CІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G02C XІнші засоби, що застосовуються у гінекології
G02C X04Корневище циміцифуги
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Клімадинон®
Клімадинон®
Таблетки, вкриті оболонкою №60
Біонорика СЕ
від 402,36 грн
в 874 аптеках
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Сімідона Форте
Сімідона Форте
Таблетки 13 мг блістер №30
Amaxa LTD
від 570,70 грн
в 636 аптеках
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Клімадинон®
Клімадинон®
Краплі оральні флакон з крапельним дозатором 50 мл №1
Біонорика СЕ
від 183,63 грн
в 616 аптеках
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Сімідона Уно
Сімідона Уно
Таблетки 6,5 мг блістер №30
Amaxa LTD
Немає в наявності
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