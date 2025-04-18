Сімідона Форте (Cimidona Forte)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 245 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
672,00
Економія при броні: -22,54 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
650,82
Економія при броні: -32,07 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
709,30
Економія при броні: -45,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
782,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
644,50
Економія при броні: -41,12 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
678,33
Економія при броні: -34,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
678,07
Економія при броні: -34,37 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
782,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Тарасівська, 3
1.6 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса