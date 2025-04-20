Сімідона Форте (Cimidona Forte)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 158 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
788,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
687,93
Економія при броні: -84,84 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
664,00
Економія при броні: -53,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
692,41
Економія при броні: -54,22 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
663,29
Економія при броні: -83,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
633,45
Економія при броні: -67,19 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
663,38
Економія при броні: -97,12 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
788,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
645,08
Економія при броні: -78,82 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
695,47
Економія при броні: -76,77 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
788,40 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
702,69
Економія при броні: -83,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
735,13
Економія при броні: -116,43 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
788,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
675,14
Економія при броні: -101,26 грн