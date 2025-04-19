Сімідона Форте (Cimidona Forte)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 227 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
665,67
Економія при броні: -27,08 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
677,41
Економія при броні: -38,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
652,21
Економія при броні: -38,41 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
736,10
Економія при броні: -90,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
691,20
Економія при броні: -45,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
679,38
Економія при броні: -43,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
671,80
Економія при броні: -35,69 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
708,20
Економія при броні: -62,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
670,66
Економія при броні: -33,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
686,06
Економія при броні: -50,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
697,40
Економія при броні: -34,35 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
692,74
Економія при броні: -63,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
672,56
Економія при броні: -43,23 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
667,02
Економія при броні: -19,93 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
687,80
Економія при броні: -24,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
694,54
Економія при броні: -31,49 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
686,20
Економія при броні: -75,34 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
639,50
Економія при броні: -28,77 грн