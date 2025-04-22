Сімідона Форте (Cimidona Forte)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 75 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
712,20
Економія при броні: -48,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
676,85
Економія при броні: -20,31 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
692,00
Економія при броні: -28,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
725,50
Економія при броні: -61,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
691,51
Економія при броні: -69,22 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
788,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
791,55
Економія при броні: -48,31 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
788,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
636,25
Економія при броні: -42,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
711,40
Економія при броні: -47,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
673,35
Економія при броні: -50,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
788,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
788,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
665,32
Економія при броні: -67,04 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
788,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
788,40 грн