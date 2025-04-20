Сімідона Форте (Cimidona Forte)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 184 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
788,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
643,97
Економія при броні: -27,12 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
678,53
Економія при броні: -40,34 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
788,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
664,00
Економія при броні: -109,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
664,00
Економія при броні: -53,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
713,80
Економія при броні: -57,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
633,65
Економія при броні: -21,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
676,57
Економія при броні: -37,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
681,66
Економія при броні: -71,37 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
674,18
Економія при броні: -64,04 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
788,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
650,48
Економія при броні: -40,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
688,75
Економія при броні: -79,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
663,39
Економія при броні: -24,72 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
664,00
Економія при броні: -53,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
650,60
Економія при броні: -41,57 грн