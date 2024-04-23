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Активні речовини — “К”КЛОПОГІН КИСТЕПОДІБНИЙ*& (CIMICIFUGA RACEMOSA*&)

КЛОПОГІН КИСТЕПОДІБНИЙ*& (CIMICIFUGA RACEMOSA*&) Діюча речовина

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Знайдено: 4 препарати
Клімадинон® таблетки, вкриті оболонкою, № 60; Біонорика СЕ
Клімадинон® Таблетки, вкриті оболонкою, № 60 Біонорика СЕ
В 888 аптеках
від 279,20 грн
Ціни в аптеках
Сімідона Форте таблетки, 13 мг, блістер, № 30; Amaxa LTD
Сімідона Форте Таблетки, 13 мг, блістер, № 30 Amaxa LTD
В 819 аптеках
від 497,20 грн
Ціни в аптеках
Клімадинон® краплі оральні, флакон з крапельним дозатором, 50 мл, № 1; Біонорика СЕ
Клімадинон® Краплі оральні, флакон з крапельним дозатором, 50 мл, № 1 Біонорика СЕ
В 496 аптеках
від 207,07 грн
Ціни в аптеках
Сімідона Уно таблетки, 6,5 мг, блістер, № 30; Amaxa LTD
Сімідона Уно Таблетки, 6,5 мг, блістер, № 30 Amaxa LTD
В 52 аптеках інших міст
від 261,72 грн
Ціни в інших містах