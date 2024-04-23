Активні речовини — “К”КЛОПОГІН КИСТЕПОДІБНИЙ*& (CIMICIFUGA RACEMOSA*&) КЛОПОГІН КИСТЕПОДІБНИЙ*& (CIMICIFUGA RACEMOSA*&) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 4 препарати Плитка Список Клімадинон® Таблетки, вкриті оболонкою, № 60 Біонорика СЕ В 888 аптеках від 279,20 грн Ціни в аптеках Сімідона Форте Таблетки, 13 мг, блістер, № 30 Amaxa LTD В 819 аптеках від 497,20 грн Ціни в аптеках Клімадинон® Краплі оральні, флакон з крапельним дозатором, 50 мл, № 1 Біонорика СЕ В 496 аптеках від 207,07 грн Ціни в аптеках Сімідона Уно Таблетки, 6,5 мг, блістер, № 30 Amaxa LTD В 52 аптеках інших міст від 261,72 грн Ціни в інших містах Препарати, які містять КЛОПОГІН КИСТЕПОДІБНИЙ*&