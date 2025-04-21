Сімідона Форте (Cimidona Forte)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 104 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
693,61
Економія при броні: -69,98 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
696,40
Економія при броні: -38,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
635,70
Економія при броні: -48,69 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
788,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
699,90
Економія при броні: -52,41 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
689,40
Економія при броні: -41,91 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
788,40 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
788,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
725,50
Економія при броні: -68,00 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
682,64
Економія при броні: -43,52 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
710,01
Економія при броні: -88,07 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
669,57
Економія при броні: -47,63 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
741,40
Економія при броні: -83,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
670,03
Економія при броні: -31,78 грн