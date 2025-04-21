Сімідона Форте (Cimidona Forte)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 95 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
660,69
Економія при броні: -32,84 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
694,50
Економія при броні: -26,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
649,02
Економія при броні: -33,89 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
788,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
788,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
645,86
Економія при броні: -30,73 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
719,15
Економія при броні: -55,69 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
788,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
788,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
678,04
Економія при броні: -63,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
788,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
730,50
Економія при броні: -62,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
684,02
Економія при броні: -55,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
788,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Сімідона Форте таблетки 13 мг блістер №30
Амакса
788,40 грн